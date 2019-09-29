رياضة | صدمة في الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك، عن مباراة الفريق الأبيض، غدًا الأحد، أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا بسبب تعرضه للإصابة.

واشتكى أوباما خلال مران اليوم السبت، من إصابة في الركبة، مما جعل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب ميتشو، يفضل إراحة اللاعب واستدعاء كريم بامبو بدلًا منه.

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ورفض جينيراسيون، السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وتمسك بخوض اللقاء على ملعب بتروسبورت.

ووافق الكاف على نقل مباراة الزمالك وبطل السنغال إلى ملعب برج العرب بدلاً من بتروسبورت وتأجيلها لمدة 24 ساعة لتقام غدًا الأحد بناء على طلب الأمن، وهو ما رفضه الجانب السنغالي وتمسك بإقامة المباراة في موعدها اليوم السبت، ورفض استقلال الحافلة للسفر إلى الإسكندرية وذهب إلى ملعب بتروسبورت.