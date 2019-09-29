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جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد 29-9-2019 فى الكونفدرالية اون لاين بدون تقطيع حيث يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الكوزينة بالجزائر ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



بث مباشر مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد حيث تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما، على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، تقدم شباب بلوزداد بهدف أمير سعيود في الدقيقة 64 وتعادل محمد فاروق لصالح بيراميدز، فى الدقيقة 75 ، وقدم بيراميدز عرضاً ضعيفاً مع مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، بينما لعب بلوزداد مباراة رائعة لكنه أهدر عدة فرص سهلة على المرمى خاصة عن طريق سعيود،في المقابل ظهرت الكتيبة الزرقاء بأداء باهت.

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد حيث يحتاج بيراميدز للفوز بأى نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف أو حتى التعادل بهدف لكل فريق واللجوء لركلات الترجيح ، وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد حيث إستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

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موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد حيث من جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بالفوز فى مباراة الليلة خارج الديار من أجل تجنب الخروج المبكر من البطولة الإفريقية لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الزمالك فى المباراة النهائية بالخسارة بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد حيث تنفس ديسابر الصعداء بعد مشاركة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالتواء في كاحل القدم، والتي أبعدته عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد



موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الاحد وتمثل عودة منصور، حلا لأزمة الدفاع في ظل غياب علي جبر للإصابة بشد في العضلة الخلفية، بجانب عدم قيد الثنائي محمد عطوة والإيفواري ويلفريد كانون في القائمة الأفريقية.

فيما تأكد غياب على جبر مدافع الفريق بسبب معاناته من إصابة قوية فى العضلية الخلفية .بينما يتسلح بيراميدز أمام بطل الجزائر بتصدره لمسابقة الدوري العام بعد فوزه فى الجولة الافتتاحية للمسابقة على انبى برباعية دون رد.