شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع لائحة جديدة للبطولة العربية بفرمان من ميودراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على وضع لائحة جديدة للفريق خاصة بالبطولة العربية بداية من دور الـ 16 تتضمن مكافأت تحفيزية أكبر للاعبين لضمان مواصلة رحلة الصعود لمنصة التتويج بكأس زايد للأندية الأبطال وهو الهدف الذى يسعى إليه الجميع فى القلعة الصفراء حالياً بعد غياب البطولات عن الدراويش منذ فترة طويلة.

وكان الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى قد طلب من إدارة ناديه تغيير لائحة الفريق بداية من منافسات دور الـ 16 للبطولة العربية لضمان تحفيز اللاعبين بشكل أكبر، ويحلم عشاق الرداء الأصفر مواصلة النتائج الجيدة لإستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عاماً فضلا عن الجوائز المالية لكأس زايد حيث يحصل النادى الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار ، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييراً جذرياً فى شكل الفريق الأصفر .

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فى شأن مختلف، منح المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الدراويش، مكافآت إضافية بخلاف مكافآة اللائحة وذلك بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والروح القتالية التى قدمها كل لاعب فى المباراة أمام الأهلى الليبى وتخطى عقبته والصعود لدور الـ16.

وحرص الكلية يرافقة محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تهنئة اللاعبين بغرفة الملابس حيث قاما بنقل تهئنة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى لهم وسط أجواء مثالية وأكد رئيس البعثة للاعبين أن المهندس إبراهيم عثمان وأعضاء المجلس كانوا على ثقة فى عودة الفريق بتأشيرة الصعود من تونس وطالب رئيس بعثة الإسماعيلى، الجميع فى ختام حديثه بضرورة استمرار المكاسب من أجل اسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعى.