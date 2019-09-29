رياضة | فايلر يصدم لاعبو الأهلي بعد الفوز على كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم لاعبو الأهلي بعد الفوز على كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ قرارا صادما للاعبي الفريق؛ عقب الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر؛ استئناف الفريق تدريباته مباشرة؛ دون الحصول على راحة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي؛ ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء قرار فايلر؛ صادما للاعبي الفريق خاصة بعدما أعلن عن منحه راحة سلبية لمدة 24 ساعة؛ عقب مواجهة كانو سبورت؛ إلا أنه فضل استمرار المران قبل استئناف المسابقة المحلية.

ويلتقي الأهلي الإنتاج الحربي؛ مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزَأ عريضًا مساء اليوم على حساب ضيفه كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق خلفًأ لمارتن لاسارتي.

وكرر المدرب السويسري إنجاز المدربين الأجانب مانويل جوزيه وخوان كارلوس جاريدو وباتريس كارتيرون بتحقيق الفوز في أول مباراتين يقود فيهما الفريق ببطولات إفريقيا.

كما كرر نجح فايلر في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على الصعيدين الإفريقي والمحلي حيث بدأ مهمتنه بالفوز على كانو سبورت في غينيا بهدفين دون رد ثم الفوز على الزمالك في كأس السوبر المحلي بنتيجة 3-2 ثم الفوز على سموحة في الدوري المصري بهدف نظيف، ليعود ويفوز مجددا على كانو سبورت بنتيجة 4-0، ليكرر إنجاز مانويل جوزيه، وهو ما لم يجققه مدربوا الأهلي الأجانب كارلوس جاريدو وبيسيرو ومارتن يول وباتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.