أوبلاك يشرح كيف تصدى لكرة بنزيما الخرافية.. فيديو

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تحدث يان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الاسباني، عن كيفية الإنقاذ الرائع لمرمى فريقه من كرة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت.



وتصدى أوبلاك لواحدة من أفضل الكرات هذا الموسم من أمام المهاجم الفرنسى، خلال المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السابعة من الليجا.

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وقال أوبلاك: "لقد كنت متمركز بشكل جيد وهو الشئ الأساسى يأى حارس مرمى، ورأيت الكرة وآمل أن يكون الأمر دائمًا هكذا، كلما استقبلنا أهدافًا أقل كلما كان ذلك أفضل".

بهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارته لجدول ترتيب الدورى الإسباني، برصيد 15 نقطة،بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

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