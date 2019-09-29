شكرا لقرائتكم ديربي القناة يمنع الإسماعيلي من الراحة بعد التأهل العربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الأحد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى مباشرة دون راحة وذلك لضيق الوقت حيث تقام المباراة الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

وكان الاسماعيلى قد حقق الفوز فى الجولة الإفتتاحية للمسابقة على حساب الجونة بهدف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

وعادت بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة أمس السبت قادمة من تونس بعد نهاية مباراتها مع أهلى بنى غازى الليبى بدور الـ 32 للبطولة العربية والتى أقيمت على ستاد المنستير نظراً لعدم استقرار الاوضاع الأمنية فى دولة ليبيا وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة رغم الخسارة بهدف لسابق الفوز فى مباراة الذهاب 4-2 .