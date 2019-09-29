4 مباريات في ختام تمهيدي كأس اتحاد السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الأخيرة في الدور التمهيدي لكأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال، على ملعب الوصل ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم الوصل مع العين، يعقبها مباشرة لقاء البطائح مع الظفرة، فيما يلتقي غداً على صالة نادي الوحدة بأبوظبي، النصر مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوحدة وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبختام المرحلة يسدل الستار عن الدور التمهيدي للمسابقة وتتأهل كل الفرق لخوض منافسات المرحلة الثانية التي تتضمن الدور ربع النهائي ومباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وكان فريق الشارقة ضمن صدارة المجموعة الثانية من دون أي خسارة ويلتقي صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى، أما مواجهة النصر مع شباب الأهلي غداً فسوف تحدد الفريق المتصدر للمجموعة الأولى.