مصطفي يونس: «أقسم بالله مرتضى منصور أنضف من شخصيات كثير مثل الثعابين»

الموجز

أشاد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، بمرتضى منصور رئيس الزمالك، مشيرًا إلى أنه يهاجم أشخاصا داخل القلعة الحمراء وليس الكيان .

وتابع " يونس " خلال لقائه ببرنامج " الماتش " والمذاع عبر فضائية" صدى البلد ": " مرتضى منصور شخص واضح عكس آخرين يكتفون بالصمت ويمثلون دور عبد الحليم حافظ، مشيرًا إلى أنه لا يمانع عمل مداخلات مع رئيس الزمالك في برنامجه بقناة الزمالك ,

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وأبدى تقبله لانتقاد رئيس الزمالك لبعض الأمور في الأهلي دون هجوم، موضحًا أن البرنامج سيكون اسمه "الرأي الآخر"، وسيجتمع مع مرتضى منصور بعد لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي لحسم الاتفاق النهائي.

واختتم قائلا :مرتضى منصور أنضف من ناس كتير، اللي بيتكلم ويزعأ متخافش منه، خاف من التعبان، خاف من الحيّة".