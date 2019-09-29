شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق ملف البطولة العربية ويستعد للمصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأحد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى مباشرة دون راحة وذلك لضيق الوقت حيث تقام المباراة الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام

وكان الإسماعيلى قد حقق الفوز فى الجولة الإفتتاحية للمسابقة على حساب الجونة بهدف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

وعادت بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة أمس السبت قادمة من تونس بعد نهاية مباراتها مع أهلى بنى غازى الليبى بدور الـ 32 للبطولة العربية والتى أقيمت على ستاد المنستير نظراً لعدم استقرار الاوضاع الأمنية فى دولة ليبيا وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالبطولة رغم الخسارة بهدف لسابق الفوز فى مباراة الذهاب 4-2 .