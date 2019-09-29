تصريحات السبت|حسام البدري يوجه رسالة لصلاح.. ومرتضى منصور يعلق على أزمة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 28 سبتمبر2019.

ماذا قال فايلر بعد صعود الأهلي لمجموعات أفريقيا؟

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن هدفه في الوقت الحالي متابعة جميع لاعبي الفريق.

عبد الحفيظ: أغلقنا الملف الأفريقي.. ونركز في مواجهة الإنتاج

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن فريقه أغلق الصفحة الأفريقية عقب الفوز على كانو سبورت (4-0) في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مترجم فايلر: الحكم طردني بعد تصرف عبد الحفيظ

كشف عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن حكم لقاء فريقه أمام كانو سبورت الغيني قرر طرده عقب التصرف الذي قام به مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

جينيراسيون: لن نتحدث مع مقلد.. ولماذا لم يستقبلونا منذ البداية؟

صرح المسئول عن بعثة جينيراسيون فوت السنغالي أنه يرفض تمامًا الحديث مع علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك الذي توجه لبتروسبورت لاقناعهم بشأن التوجه لبرج العرب وخوض مباراة العودة بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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أمن بتروسبورت: لن نسمح لجينيراسيون بالدخول

كشف أمن ستاد بتروسبورت عن أنه لن يسمح لنادي جينيراسيون فوت السنغالي بالدخول اليوم السبت من أجل خوض لقاء إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

مصدر بالكاف: موقف الزمالك صحيح أمام جينيراسيون.. وطائرة قد تحل الأزمة

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن موقف الزمالك صحيح في أزمة مباراة جينيراسيون بطل السنغال، مؤكدًا أن طائرة قد تحل هذه الأزمة.

حسام البدري يوجه رسالة لصلاح ويرفض دعوة آل الشيخ

وجه حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى النجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وطلب منه تجاوز الأزمة الأخيرة بعد خسارة نقاط في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

رئيس الزمالك يكشف عن الشخص الممول لأزمة مباراة جينيراسيون فوت

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل أموالًا إلى مسؤولي جينيراسيون فوت السنغالي لافتعال الأزمة الحالية.

مرتضى منصور: هناك خائن يحرك جينيراسيون ضد الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه ليس طرفًا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، والتي من المفترض أن تقام مساء اليوم، الأحد.