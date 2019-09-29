رئيس الزمالك يكشف الشخص الممول لأزمة مباراة جينيراسيون فوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أرسل أموالًا إلى مسؤولي جينيراسيون فوت السنغالي لافتعال الأزمة الحالية.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن كمال شعيب محامي ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، هو دليل مسؤولي جينيراسيون في مصر، وحضر معهم لتحرير محضر بأحد أقسام الشرطة المصرية.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك: "المحامي الذي ذهب إلى قسم الشرطة مع مسؤولي جينيراسيون السنغالي هو الخاص بممدوح عباس".

وأكمل: "هذا الفريق عبارة عن أكاديمية لأحد الأندية الفرنسية، وما عرفته أن ناصر الخليفي قام بالتواصل معهم من أجل افتعال هذه الأزمة".

واختتم: "الخليفي قام بتحويل أموال إلى مسؤولي جينيراسيون من أجل تحريضهم على ما يحدث، أنا لا أترك معلومة أريد معرفتها إلا وعرفتها".