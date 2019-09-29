استبعاد "أوباما" من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استبعد المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، يوسف أباما لاعب الفريق من القائمة التي انتظمت في معسكر ببرج العرب استعدادا للقاء جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر ميتشو استبعاد اللاعب أوباما بعد شكواه من إصابة في الركبة وفضل الجهاز الفني استبعاده من القائمة.

وشهدت الساعات الأخيرة، أزمة قبل لقاء الزمالك ومنافسه جينيراسيون السنغالي، في ظل رفض الضيف خوض لقاء الإياب على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك في السادسة مساء اليوم لملعب برج العرب قبل المباراة رغم تأكيد النادي السنغالي بعدم حضوره.