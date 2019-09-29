شكرا لقرائتكم خبر عن 1012 مشاركاً في سباقي أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس أبوظبي الرياضي سباقين مجتمعيين للجري والدراجات الهوائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مشاركة 1012 مشاركاً، بواقع 752 متسابقاً في سباق «أدنوك» المجتمعي للجري في ياس مول، و260 متسابقاً في سباق «مبادلة» المجتمعي للدراجات الهوائية في حلبة مرسى ياس.

وأسفرت نتائج سباق «أدنوك» المجتمعي للجري عن فوز ياسمين عبد الكريم وإدوارد لاركين في سباق ال 2.5كم المفتوح، وهيلين كوري وجيان مارك في سباق ال 5كم المفتوح، ونيكولا كوبر وجوهاندان مارو في سباق ال 10كم المفتوح.

وتوج خالد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين في السباقين، مشيداً بالدور الكبير لجميع شركاء المجلس في الوصول إلى أهداف تنظيم السباقين.

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