شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستضيف الاتحاد والزمالك مع دجلة منافسات دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة لدوري الجمهورية مواليد 99، حيث تقام عدة مباريات مهمة، أبرزها مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام بمدينة نصر، فيما يحل نادي الزمالك ضيفاً على نظيره وادي دجلة بالتجمع الأول.

وتنطلق جميع مباريات الجولة الثالثة في تمام الثالثة والنصف عصراً، وكان النادي الأهلي قد حقق فوزاً مثيراً بثلاثية على غريمه التقليدي نادي الزمالك في عقر داره بميت عقبة ضمن منافسات الجولة الماضية.

يذكر أن نادي الزمالك لم يحصد أي نقاط حتى الآن بعدما خسر في المباراة الأولى بنتيجة 3/1 أمام إف سي مصر، ثم الخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.

وتشهد الجولة الثالثة أيضاً مباريات

إف سي مصر X الجونة

طنطا X الانتاج الحربي

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المقاولون العرب X طلائع الجيش

مصر المقاصة X انبي

الاسماعيلي X حرس الحدود

أسوان X سموحة

بيراميدز X المصري