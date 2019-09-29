شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمباراة بيراميدز بالجولة الثالثة للدوري والمقرر لها 6 أكتوبر المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى .

وكان فارياس قد منح لاعبى الطلائع راحة 48 ساعة من المران بعد التعادل مع إنبى .

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وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز ، وشهدت المباراة ، طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش في الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله علي الانذار الثاني بعد تعمده لمس الكرة بيده امام مرمي انبي .

وأحرز هدف إنبي محمد شريف في الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداي لطلائع الجيش في الدقيقة 68 .

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الاولى للدوري .