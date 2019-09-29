رياضة | برشلونة يكشف موعد عودة ديمبلي إلى الفريق 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف موعد عودة ديمبلي إلى الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني مساء أمس السبت، عن التشخيص الطبي الخاص بإصابة الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، وذلك قبل نحو أيام قليلة فقط من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

ويذكر أن برشلونة كان قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي خيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى النقطة ال13 ويصبح بفارق نقطتين فقط عن نادي ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا في الموسم الحالي.

وفي بيان رسمي له حول هذا الأمر، قال نادي برشلونة: "لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي يعاني من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وطريقة تعافيه من الإصابة ستحدد موعد عودته للملاعب".

وكان عثمان ديمبلي قد شارك في لقاء برشلونة أمام نادي خيتافي عصر أمس السبت، تلك المباراة التي أنتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء، سجلهما لويس سواريز وجونيور فيربو.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وستكون مباراة برشلونة وإنتر ميلان على أرضية ملعب كامب نو مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.