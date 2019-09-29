شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينيو» على صفيح ساخن فى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن شهر العسل بين الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، وإدارة السبيرز، قد انتهى بالفعل، حيث اقترب المدرب من الرحيل عن صفوف الفريق فى حالة أى تعثر خلال المباريات المقبلة، وذلك بعدما أحدث طفرة خلال الموسم الماضى ونجح فى الوصول إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا والتى خسرها أمام ليفربول بهدفين دون رد.

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كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن أصبح مهددًا بالرحيل عن توتنهام خلال الفترة المقبلة، بسبب النتائج السلبية للسبيرز التى يحققها الفريق فى الدورى الإنجليزى الممتاز، وخروجه من دور الـ32 لكأس الرابطة الإنجليزى أمام فريق يلعب فى دورى الدرجة الرابعة «كولشستر يونايتد». وقالت الصحيفة إن إدارة توتنهام تدرس التعاقد مع الإيطالى ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى السابق لفريق يوفنتوس، فى حال رحيل بوتشيتينو من منصبه، حيث إن قرار الإقالة أصبح جاهزا مع أى تعثر قادم للسبيرز.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى توتنهام أجروا اتصالا مع أليجرى لمعرفة رأيه فى تدريب السبيرز خلال الفترة المقبلة، وأبدى المدرب الإيطالى موافقته فى انتظار عقب جلسة للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والأمور المالية، حيث كان أخر محطات المدير الفنى الإيطالى، عندما قاد اليوفى إلى تحقيق الدورى الإيطالى خمسة مواسم متتالية إلى جانب التتويج بأربعة ألقاب كأس إيطاليا.

يذكر أن توتنهام كان قد خسر فى الجولة الماضية من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز أمام ليستر سيتى بهدفين مقابل هدف، حيث يحتل السبيرز المركز السابع برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات.