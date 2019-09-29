شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضع خطة من أجل استعادة «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادى يوفنتوس الاستسلام فى صفقة الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، حيث يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما فشل فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث رفضت إدارة اليونايتد التفريط فى خدمات اللاعب بناء على تعليمات النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للشياطين الحمر، الذى تمسك باستمراره داخل أولد ترافورد. وكان بوجبا قد ارتبط اسمه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالرحيل عن مانشستر يونايتد لرغبته فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى، بعدما أعلن مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق الميرنجى، رغبته فى الحصول على خدماته.

وقالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إن بوجبا أبلغ وكيله الإيطالى مينو رايولا، برغبته فى الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم قدرته على الاستمرار ضمن اليونايتد فى الفترة المقبلة لشعوره بعدم الارتياح داخل صفوف الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا يرى أن اليونايتد يمر بفترة صعبة على مستوى النتائج والأداء فى الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يرفض أن يكون كبش فداء لدى جماهير الشياطين الحمر، كما أنه يرفض تجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بعد عامين فقط، مشددة على أن سولشاير يتمسك ببقاء اللاعب الفرنسى ويرغب فى إقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق ولكن لا يرغب فى الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم الفرنسى قد غاب عن فريق مانشستر يونايتد فى آخر ثلاث مواجهات بمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، ولكنه عاد إلى المشاركة أمام روكدال فى كأس الرابطة الإنجليزية، التى فاز بها الشياطين الحمر بصعوبة بالغة عن طريق ركلات الترجيح، وذلك جعل بوجبا يرغب فى الرحيل بقوة عن «أولد ترافورد».

لعب بوجبا أربعة أعوام رائعة مع السيدة العجوز، حيث فاز بالدورى الإيطالى 4 مرات، إلى جانب كأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالى مرتين.

وانضم بوجبا إلى صفوف اليونايتد مقابل 180 مليون يورو، منذ عامين، بعدما رحل عن يوفنتوس، ولكنه يرغب الآن فى الرحيل عن الفريق، ويبدو أنه اقترب بشدة من العودة مرة أخرى إلى اليوفى.