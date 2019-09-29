شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقي عمان في ثاني ودياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب الشباب، الذى يقوده ربيع ياسين، ثاني ودياته خلال معسكره الحالى أمام نظيره العمانى فى الرابعة عصر اليوم الأحد بملعب نادى الشمس.

وخاض منتخب مصر للشباب مواجهة ودية أمام نظيره السعودى انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف على ملعب نادى الشمس.

ويسعى ربيع ياسين، المدير الفنى، لمنح الفرصة لمجموعة جديدة من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى ودية السعودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى لمساعدته فى اختيار القائمة الأساسية التى ستخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب التى تستضيفها موريتانيا عام 2021.

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وينتظر أن يقدم المدير الفنى تقريرا شاملا عن المعسكر إلى اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خلال الجلسة التى ستجمعهما خلال الأيام المقبلة، لمناقشة برنامج الإعداد حتى نهاية العام الجارى والمباريات الودية التى يحتاجها المنتخب فى المعسكرات المقبلة، كما يستعرض مدرب المنتخب خلال الجلسة شكل اللائحة التى أجرى بعض التعديلات عليها لاعتمادها رسميا من الجناينى لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد ربيع ياسين أن تجربة السعودية كانت مفيدة من الناحية الفنية بالرغم من انتهائها سلبيا.

وأضاف : «الهدف من التجارب الودية مشاهدة طريقة وأداء اللاعبين للتعرف على مستواهم والوقوف على نقاط القوة والضعف وعلاج السلبيات، ولا ننظر للنتائج لأن هدفنا الحفاظ على حساسية المباريات للاعبين ومنحهم الفرصة للانسجام وتنفيذ التعليمات والطرق الفنية التى نطبقها فى المباريات».

وأشاد المدير الفنى بالتزام اللاعبين طوال أيام المعسكر وحرصهم على الاستفادة من التدريبات والوديات.