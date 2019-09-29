شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعالج أخطاءه استعدادًا لبيراميدز.. ويرفض معاقبة جمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش، أنه سيسعى خلال الفترة الحالية وحتى موعد مباراته المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، فى تجهيز بعض اللاعبين ممن غابوا عن المباراتين اللتين خاضهما الفريق أمام المقاولون العرب وإنبى، تمهيدا للدفع بهما فى المباراة المقبلة، واستبعاد بعض اللاعبين لظهورهم بمستوى متواضع.

وكشف فارياس أنه يسعى خلال الفترة الحالية لعلاج الأخطاء والسلبيات التى وقع فيها لاعبو فريقه، وأهمها عدم التمركز الجيد للمدافعين وعدم إنهاء الهجمة بشكل إيجابى على مرمى المنافس، فضلا عن العشوائية التى يتسم بها لاعبو خط الوسط.

وأكد أن الحصول على نقطة أمام إنبى يعد بالنسبة له مكسبا، خصوصا أن المنافس يخوض المباراة على أرضه.

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ونفى المدير الفنى أن تكون هناك نية لمعاقبة عمرو جمال للطرد.

وأكد أن الجهاز الفنى يدعم اللاعب ويعول عليه آمالا كبيرة فى قيادة خط هجوم الفريق.

وطالب المدرب البرازيلى جمال بالتركيز فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة واستغلال الفرصة للتواجد من جديد فى المباريات على أمل استعادة مستواه، مبديا تفهمه لرغبته فى التألق من جديد.

فى شأن آخر، حرص المدير الفنى على تدريب لاعبيه على تسديد الكرات الثابتة والمتحركة من خارج منطقة الـ18، تحسبا للجوء إليها فى حالة تكتل دفاعات المنافس، واختراق تحصيناته، وأكد فارياس أن فريقه يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين تنقصهم فقط الثقة فى أنفسهم بجانب التوفيق.