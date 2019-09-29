شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجدد رفضه نقل مباراة الزمالك.. و«عبدالسلام» يرفض الضغوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، تمسكه بخوض مباراة الزمالك على ملعب السلام الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

ووفقا لبكرى سليم، نائب رئيس النادى، فإن المقاصة متمسك بحقه فقط وليس من باب العناد مع أى ناد آخر، وقال: «المباراة مقرر لها ملعب السلام بالقاهرة، وسنخوض مباراة بعدها فى الغردقة، فكيف ننقل المباراة إلى برج العرب بالإسكندرية ونعود للقاهرة للسفر إلى الغردقة».

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وتابع: «حرصا على دور نادى مصر المقاصة الوطنى جددنا طلبنا لمسؤولى نادى الزمالك واتحاد الكرة وأبلغناهم بأنه لا يوجد مانع لدينا لنقل المباراة إلى برج العرب ولكن بشرط تأجيل مباراة الجونة لمدة 48 ساعة، وفى حالة الفشل فى ذلك فالنادى الفيومى متمسك بحقه فى خوض المباراة فى المكان والزمان المحددين وفقا لجدول المسابقة».

ويحاول مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حل الأزمة مع محمد عبدالسلام للموافقة على نقل المباراة للإسكندرية، ويتمنى منصور نجاح مفاوضاته مع عبدالسلام نظرا لظروف إقامة مباراة الزمالك الإفريقية أمام جينيراسيون السنغالى على نفس الملعب، اليوم الأحد، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

فى شأن آخر، رفع الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق استعدادا لمباراة الزمالك، وأكد ميدو أن لاعبيه يمتلكون رغبة كبيرة فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على أسوان فى الجولة الأولى من أجل التربع مبكرا على صدارة المسابقة والتواجد فى المنافسة مبكرا، وأكد المدير الفنى أن فريقه يخوض المباراة من أجل الفوز فقط، خصوصا بعدما تعلم الدرس جيدا فى مباراة الكأس.