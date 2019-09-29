«توصية» تُبقي البصاص في الأهلي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تتجه إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد اللاعب مصطفى بصاص لمدة عام، والذي سينتهي بعد غد الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر القادم، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين النادي الأهلي ووكيل أعمال اللاعب مصطفى بصاص عبدالله مجرشي، من أجل حسم أمر تمديد عقد البصاص مع النادي، خصوصا أن التقرير الفني الذي قدمه المدرب السابق للفريق الأهلاوي تضمن الحاجة الفنية لخدمات اللاعب في الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يشهد اليومان القادمان إعلان النادي الأهلي تفاصيل العقد الجديد للاعب مصطفى بصاص، الذي أصبح حاليا في قمة جاهزيته الفنية، إذ شهدت مباراة الأهلي أمام الوحدة الظهور الأول لبصاص مع الفريق الأهلاوي في دوري كأس الأمير

تتجه إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد اللاعب مصطفى بصاص لمدة عام، والذي سينتهي بعد غد الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر القادم، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين النادي الأهلي ووكيل أعمال اللاعب مصطفى بصاص عبدالله مجرشي، من أجل حسم أمر تمديد عقد البصاص مع النادي، خصوصا أن التقرير الفني الذي قدمه المدرب السابق للفريق الأهلاوي تضمن الحاجة الفنية لخدمات اللاعب في الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يشهد اليومان القادمان إعلان النادي الأهلي تفاصيل العقد الجديد للاعب مصطفى بصاص، الذي أصبح حاليا في قمة جاهزيته الفنية، إذ شهدت مباراة الأهلي أمام الوحدة الظهور الأول لبصاص مع الفريق الأهلاوي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح البصاص في استعادة توهجه الفني مع الفريق الكروي من خلال العودة للركض الكروي في المرحلة القادمة، ويتطلع لأن يكون عند حسن ظن الأهلاويين، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات في الموسم الحالي.

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