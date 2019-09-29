شكرا لقرائتكم خبر عن «الصفراء» تهدد عبدالحميد.. والحائلي يطالب بنقاط التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يواجه الظهير الأيمن في الفريق الاتحادي الشاب سعود عبدالحميد، خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع، في مباراة فريقه أمام التعاون بعد غد (الثلاثاء)، التي ستقام على إستاد الجوهرة بجدة، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان اللاعب سعود عبدالحميد حصل على ثلاثة إنذارات في مباريات فريقه أمام كل من (ضمك، والهلال، والشباب) فيما يملك اللاعب زياد الصحفي إنذارين حصل عليهما في مباراتي الهلال والشباب، في حين نال الثلاثي فواز القرني وعبدالمحسن فلاته وكريم الأحمدي إنذارا واحدا، إذ حصل القرني وفلاته على الإنذار في لقاء الشباب الماضي، فيما الأحمدي حصل عليه في مباراة الرائد ضمن المباراة الأولى في الدوري.

من جانب آخر، طالب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لاعبي فريقه بطي صفحة الفوز على الفريق الشبابي، وضرورة مواصلة الانتصارات وحصد النقاط، ومضاعفة الجهود الفنية في مباراة التعاون المهمة في الدوري، والسعي لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث التي ستسهم في تقدم الفريق الكروي للمراكز الأمامية في سلم ترتيب فرق الدوري.

على صعيد آخر، يضع المدرب سييرا اللمسات الفنية على النهج الذي سيلعب به مواجهة التعاون، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، ومن المتوقع أن يجري المدرب سييرا تغييرات فنية بسيطة على التشكيلة الأساسية التي لعب بها لقاء الشباب الماضي، ويطمح «الداهية سييرا» في تحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة بلقب الدوري في الموسم الحالي.