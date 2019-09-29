شكرا لقرائتكم خبر عن «الرسام» يخطف نجومية قمة «الدرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

منحت الجماهير الاتحادية لاعب فريقها عبدالعزيز البيشي لقب «الرسام» بعد ظهوره بمستوى فني لافت في مباراة الشباب مع الاتحاد مساء أمس الأول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الذي اعتبرت الجماهير بروز البيشي بمثابة انتصار لمطالبها بمنحه فرصة المشاركة وتمثيل الفريق الكروي بدلا من البقاء حبيساً على دكة البدلاء.

وأعطى المحلل الفني في القناة الرياضية أحمد عفيفي نجومية مباراة الشباب والاتحاد في الدوري للاعب عبدالعزيز البيشي، إلى جانب المغربي كريم الأحمدي. في حين أنشأت جماهير العميد مقطعاً خاصاً لأبرز ما قدمه البيشي من لمحات فنية ومجهود بدني أمام الشباب دورياً. وطالبت الجماهير في الوقت نفسه الجهاز الإداري والفني بمنح البيشي كامل الثقة وتشجيعه على مواصلة تقديم المستويات الفنية المبهرة كونه موهبة تستحق الاهتمام والدعم.

يذكر أن البيشي ساهم في صناعة هدف فريقه الأول في مرمى الشباب على إثر تمرير الكرة المتقن للمتمركز ايمليانو فيتشو الذي بدوره أسكنها الشباك الشبابية كأول أهداف المباراة، وشكل ثنائيا رائعا مع الظهير الأيمن الشاب سعود عبدالحميد، وكانا مصدر إزعاج للفريق الشبابي.