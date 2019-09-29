شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة VAR خارج الخدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) عاد الجدل من جديد للمنافسات المحلية عبر بوابة التحكيم، إثر تكرار عطل شاشة تقنية الفار المخصصة لحكم الساحة لمراجعة الحالات التحكيمية، الأمر الذي تسبب في اعتماد حكام الساحة على قرارات حكم الفيديو ومساعده على الرغم من حدوث حالات تحكيمية خاضعة لتقدير خاص من حكم الساحة، وعلى رغم إسناد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد القدم لمواجهة الأهلي والنصر لحكم الساحة البرتغالي آرتور سواريس يساعده ماغنوس لوند بيرغ كحكم فيديو، وقيادة حكم الساحة بافيل راكزوفسكي لمباراة الشباب والاتحاد يساعده زبيغينيو كحكم فيديو، وتولي الروماني أفيديو هاتيجان ضبط مواجهة الهلال والتعاون بمساعدة حكم الفيديو البرتغالي ارتور سواريس، إلا أن المواجهات الثلاث لم تشهد عودة حكام الساحة لمراجعة الحالات التحكيمية عبر شاشة تقنية الفار المخصصة لحكم الساحة في أرض الملعب لأسباب أثارت استغراب الشارع الرياضي، إضافة إلى تعرض الشاشة لعطل فني في مواجهة ضمك والاتحاد ساهم في تأخير قرار حكم المباراة باحتساب هدف الاتحاد الوحيد في المباراة وهو ما أكده المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني في حديث «فضائي» حول وجود عطل فني لشاشة تقنية الفار في أكثر من جولة من دوري كأس الأمير عاد الجدل من جديد للمنافسات المحلية عبر بوابة التحكيم، إثر تكرار عطل شاشة تقنية الفار المخصصة لحكم الساحة لمراجعة الحالات التحكيمية، الأمر الذي تسبب في اعتماد حكام الساحة على قرارات حكم الفيديو ومساعده على الرغم من حدوث حالات تحكيمية خاضعة لتقدير خاص من حكم الساحة، وعلى رغم إسناد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد القدم لمواجهة الأهلي والنصر لحكم الساحة البرتغالي آرتور سواريس يساعده ماغنوس لوند بيرغ كحكم فيديو، وقيادة حكم الساحة بافيل راكزوفسكي لمباراة الشباب والاتحاد يساعده زبيغينيو كحكم فيديو، وتولي الروماني أفيديو هاتيجان ضبط مواجهة الهلال والتعاون بمساعدة حكم الفيديو البرتغالي ارتور سواريس، إلا أن المواجهات الثلاث لم تشهد عودة حكام الساحة لمراجعة الحالات التحكيمية عبر شاشة تقنية الفار المخصصة لحكم الساحة في أرض الملعب لأسباب أثارت استغراب الشارع الرياضي، إضافة إلى تعرض الشاشة لعطل فني في مواجهة ضمك والاتحاد ساهم في تأخير قرار حكم المباراة باحتساب هدف الاتحاد الوحيد في المباراة وهو ما أكده المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني في حديث «فضائي» حول وجود عطل فني لشاشة تقنية الفار في أكثر من جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبقاء غرفة الفيديو المخصصة لحكم الفيديو المساعد تعمل دون وجود شاشة مراجعة لحكم الساحة لمشاهدة الحالات التحكيمية الجدلية والتي تخضع غالب قراراتها لتقدير الحكم. ويترقب الشارع الرياضي قيام رئيس لجنة الحكام الجديد الإسباني فرناندو تريساكو، بالعمل على توجيه الحكام بضرورة تلافي الأخطاء التحكيمية التي حدثت في الجولات الماضية، وضرورة العودة لشاشة تقنية الفار في الحالات التقديرية في المباريات لحسم الجدل، وتثبيت القرارات بالشكل الصحيح.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاشة VAR خارج الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.