شكرا لقرائتكم خبر عن جيوفنكو يربك رازفان قبل مواجهة السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

في الوقت الذي خرج فيه المحترف الهلالي جيوفنكو (مصاباً) قبل نهاية مباراة فريقه التي أقيمت يوم الخميس الماضي ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركته في مباراة الزعيم القادمة أمام السد القطري بعد غد (الثلاثاء) في الدوحة، ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال آسيا، إذ خضع اللاعب لجلسات علاجية مكثفة في موقع إصابته، هذا وسيتحدد خلال الساعات القادمة إمكانية مشاركته من عدمها في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

على صعيدٍ آخر، تغادر بعثة الفريق الهلالي بعد نهاية الحصة التدريبية التي ستقام مساء اليوم متوجهة إلى الدوحة على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي وذلك لملاقاة فريق السد القطري آسيويا.

ميدانياً، واصل الفريق الكروي مساء أمس استعداداته للقمة الآسيوية، حيث أجرى جميع اللاعبين مراناً اعتيادياً تركز على الجوانب الفنية، بعدها فرض المدرب (رازفان) عدداً من الجمل التكتيكية وذلك عبر مناورة على جزء من الملعب، في حين شارك الثنائي كاريلو وسلمان الفرج في التدريبات الجماعية يعد تعافيهما من الإصابة. وتابع الحصة التدريبية رئيس النادي فهد بن نافل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لبث روح الحماس لدى اللاعبين قبل لقاء السد المرتقب.