شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حساب حمد الله.. وغضب جماهيري لغيابه عن التهديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) مسعد العضياني (الرياض)

تعرّض حساب المهاجم النصراوي عبدالرزاق حمدالله في موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً (تويتر) لاختراق من قبل شخص مجهول، إذ قام بحذف المتابعين من قبل اللاعب، إضافة إلى تغيير صورة العرض ذات اللون الأسود وكتابة اسم مستخدم مختلف، ويسعى محبو اللاعب بالتعاون معه لاستعادة الحساب من الهكر الذي اخترقه على الرغم من أن الحساب يحظى بتوثيق العلامة الزرقاء قبل أن يتم حذفها بعد اختراقه.

من جهة أخرى، واصل هداف الفريق النصراوي في الموسم الماضي صيامه عن التسجيل في المباراة الرابعة على التوالي، فمنذ الهدف الوحيد الذي سجله في مباراة فريقه أمام ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى مواجهة الأهلي الجمعة الماضي، لم يحرز أي هدف، وظل عاجزاً نحو «360 دقيقة» عن هز شباك الخصوم. وتساءلت الجماهير النصراوية عن سر غياب حمدالله المستغرب عن إحراز الأهداف، وهو الذي سجّل في جميع الأندية التي قابلها الفريق العام الماضي، وطالبته بمواصلة التمارين الخاصة؛ لإنقاص وزنه قليلاً، ورفع معدّل اللياقة لديه ليكمل مسيرته التهديفية خلال المواجهات القادمة.

وعاتبت الجماهير حمدالله على كثرة تمثيله داخل منطقة الجزاء، إذ حصل بسببه على إنذار من حكم مباراة الأهلي والنصر، وكذلك أنانيته الزائدة في عدم التعاون مع زملائه في أكثر من هجمة مرتدة، وطالبته بعدم تكرار ما حدث في مباراة الأهلي، إذ إن هذه الطريقة قد يتأثر منها اللاعبون وتفقد تركيزهم.