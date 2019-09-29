شكرا لقرائتكم خبر عن 20 خبيرا في أول منظومة تهتم ببناء التقنيات الرياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة) انطلقت الجلسات الرياضية التقنية كأولى مبادرات حاضنة

انطلقت الجلسات الرياضية التقنية كأولى مبادرات حاضنة الرياضة السعودية ، التي استضافتها محافظة جدة الأسبوع الماضي، والتي تضمنت لقاءات موسعة مع نخبة من المهتمين بالتسويق الرياضي الإلكتروني من جميع أنحاء المملكة والمشرعين والمستمرين في هذا المجال، إذ تهدف هذه الجلسات للمساعدة في نشر مفهوم ثقافة ريادة الأعمال الرياضية، وتمكين الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار الرياضية من خلق الجو المناسب لجذب الابتكارات الجديدة لزيادة أعداد الشركات الناشئة في المنظومة الرياضية السعودية، إضافة إلى تعزيز الدور الرياضي مع القطاعات المختلفة، وبناء شبكة منظومة ريادة الأعمال الرياضية السعودية لاستكشاف التحديات التي تواجه هذه الصناعة وتحويلها إلى حلول ابتكارية تقنية تساعد على نموها واستدامتها وجذب الاستثمار في المنظومة الأكثر أهمية بالسعودية. ومن خلال الجلستين المنعقدتين التقى 20 خبيرا من رواد الأعمال والمهتمين والمشرعين في المنظومة الرياضية لمناقشة أفضل الطرق والسبل للفت أنظار رواد الأعمال التقنيين من أجل دمج التقنية الحديثة في الرياضة، الأمر الذي سيساهم في جذب المستثمرين للاستثمار في المجال التقني الرياضي. وأعرب رئيس حاضنة الرياضة السعودية الدكتور طلال المغربي عن سعادته بهذا الجمع المميز من المهتمين بالرياضة التقنية، مؤكدا أهمية مشاركة الأطراف ذات البعد الرياضي في تنشيط ودعم الشركات الرياضية الناشئة، والمساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال الرياضية بالمملكة بما يخدم ركائز رؤية ٢٠٣٠، والوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة صحية وقوية، معتبرا هذه الانطلاقة من أهم البرامج التي تساهم في الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث وتنمية التقنية الرياضية، إضافة إلى المحاولة في تطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستثمار الأمثل في البنى التقنية في الرياضة السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 خبيرا في أول منظومة تهتم ببناء التقنيات الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.