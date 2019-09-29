شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف رئيس الأهلي مع المشرف يؤخر ملف المدرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن الخلافات المستمرة بين المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي المهندس أحمد الصائغ، تسببت في عدم فتح ملف التعاقد مع جهاز فني جديد للفريق الكروي الأول حتى اللحظة، عقب فسخ عقد المدرب السابق برانكو وتكليف الوطني صالح المحمدي مدرب فريق درجة الناشئين .

وكانت الخلافات بين الطرفين قد بدأت في الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي عقب الخسارة من الوحدة ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليعلن وقتها الأمير منصور بن مشعل عن إقالة المدرب برانكو، وهو الأمر الذي رفضه رئيس النادي أحمد الصائغ ما جعل أمر الإقالة يتأجل لمدة (٤٨ ساعة) قبل اعتماده رسمياً .

ويأمل الأهلاويون في الوقت الحالي أن يصل الطرفان إلى صيغة اتفاق تسهم في استقرار البيت الأهلاوي وإنهاء العديد من الملفات العالقة ومن بينها ملف التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول.