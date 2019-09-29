الفيصلي يتمسك بالوصافة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قلب فريق الفيصلي تأخره أمام ضيفه العدالة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما حقق فريق الحزم فوزه الثاني على ضيفه ضمك بأربعة أهداف دون رد وذلك في ختام الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت مساء أمس (السبت).

فعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، واصل فريق الفيصلي مطاردته للمتصدر الهلال بعد أن أضاف 3 نقاط جديدة لحسابه، بعد أن فاز على العدالة بثلاثة أهداف لهدف، تقدم العدالة أولاً عن طريق عبدالله اليوسف، وتمكن الفيصلي من إدراك التعادل عن طريق مدافعه إيغور روسي، ونجح ويليام أوليفيرا من إضافة الهدف الثاني للفيصلي.

وعوض البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي ركلة الجزاء التي أهدرها بإحرازه الهدف الثالث لفريقه، ليحقق الفيصلي فوزه الثالث رافعاً رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز السادس.

وعلى ملعبه وبين جماهيره تغلب فريق الحزم على ضيفه ضمك برباعية دون رد، وجاءت الأهداف الأربعة عن طريق كارلوس سترانديبرج (هدفين)، وحسن الحبيب، ويوسف عمر، ليرفع الحزم رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن ضمك صاحب المركز الخامس عشر بـ 4 نقاط. وفي السياق ذاته حقق فريق الرائد الفوز الأول له في الدوري بعد تجاوزه لضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل، أحرزهما ماركو بييز، وأحمد الزين، وحصل لاعب الفيحاء ارسينيو نونيز على بطاقة حمراء، ليصل الرائد للنقطة الرابعة محتلاً المركز 14، فيما تجمد الفيحاء عند النقطة الخامسة وفي المركز 12.