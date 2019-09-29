شكرا لقرائتكم خبر عن المسعد يُتوِّج أُحد بـ«السوبر السعودي للسلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) sami4086 @

توَّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد، فريق أُحد ببطولة السوبر لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة، بعد فوزه على فريق الفتح بنتيجة (91-86)، في اللقاء الذي أُقيم اليوم (السبت) على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل، وحضور جماهيري كبير.

من جانبه، عبَّر المسعد عن سعادته بنجاح النسخة الثانية لبطولة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة، مقدماً الشكر لرئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وبارك رئيس الاتحاد لنادي أُحد تحقيق البطولة، كما هنَّأ فريق الفتح على المستوى الجيد الذي قدمه، مشيداً بأداء الفريقين الذي يعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية.

وبهذه المناسبة، كشف المسعد أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة قرر رفع الإيقاف عن جميع اللاعبين مع بداية الموسم الرياضي.