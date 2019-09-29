شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتهم قطر بإفساد مباراة الزمالك وجينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون جدة - عمرو شويل اتهم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك القطرى ناصر الخليفى مالك نادى باريس سان جيرمان بإفساد مواجهة فريقه أمام نادى جينيراسيون السنغالى المقرر لها اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" نادي جينراسيون فوت أكاديمية ترسل لاعبيها إلى فرنسا و القطرى ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان أرسل أموالا عن عن طريق سفارة قطر لرئيس النادي السنغالي لإفساد المباراة". الزمالك ضد جينيراسيون تابع رئيس الزمالك :" ، واللي خد اللاعيبة السنغالية يقدموا بلاغ في القسم هو محامي ممدوح عباس وعلمت بالقصة كلها مفيش حاجة تخفى عليا". كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بإستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة. Advertisements وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا. كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.

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