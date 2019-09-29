شكرا لقرائتكم انت في ايه ولا في ايه .. طلب غريب من جينيراسيون السنغالي رغم أزمة مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو جينيراسيون فوت السنغالى الذهاب للمتحف للمصرى قبل خوض مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا رغم الأزمة القائمة بين الفريقين.

وذهب مسئولو الفريق السنغالى إلى المتحف المصرى لتصوير الأجانب وإثبات حالة بأن الوضع طبيعي ومناسب لإقامة المباراة".

كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بإستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.

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