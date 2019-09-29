شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: جينيراسيون لن يلعب المباراة.. كلموني عن مباراة المقاصة أفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريق جينيراسيون فوت السنغالى لن يلعب المباراة أمام الفريق الأبيض المقرر لها اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" كلموني عن مباراة المقاصة لاعبو جينيراسيون فوت لن يلعبوا مباراة اليوم" موضحا أن رئيس النادى السنغالى سيسافر إلى بلاده اليوم برفقة زوجته.

واتهم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بعض الأشخاص بتحريض بطل السنغال لخلق أزمة أمام الزمالك.

كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بإستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.

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