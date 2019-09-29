ليفربول 21 من 21

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم حارس مرمى شيفيلد يونايتد الشاب دين هندرسون هدية سخية، منحت ضيفه ليفربول المتصدر فوزه السابـع توالياً أمس السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وكــان شيفيلــــد يونايتد الصاعد الى دوري الأضواء، في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون (22 عاماً)، تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم هزت شباكه بعد مرورها بين قدميه (70). وكان الهدف التسديدة الأولى في المباراة لليفربول بين الخشبات الثلاث. ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة كاملة، وأصبح أول فريق في البريميرليج يحقق سبعة انتصارات مطلع الدوري منذ تشلسي في موسم 2005-2006. وقال فينالدوم مسجل هدف الفوز: «لم نستهل المباراة بشكل جيد. بطأنا اللعب كثيراً في الشوط الأول، ولهذا تمكنوا من إيقافنا.. قبل سنوات قليلة لم نكن قادرين على حسم مباريات مماثلة». وفي مباراة ثانية فاز تشيلسي على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين سجلهما جورجينيو (57 من ركلة جزاء) ووليان (71)، كما فاز توتنهام على ساوثمبتون 2-1، وسجل للفائز ندومبيلي وهاري كين. واللقطة لفرحة فينالدوم بهدف الفوز على شيفيلد