النيادي يشيد بتجهيزات استضافة بطولة المواي تاي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أشاد عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بإنجاز دولة الإمارات المتمثل بتدوين هزاع المنصوري اسم الإمارات واسمه بأحرف من نور، كأول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس النيادي، لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي استعرض الاستعدادات التي تمت لاستضافة البطولة العربية بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية من 9 إلى 14 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل، بمشاركة 16 دولة : المغرب، سوريا، مصر، العراق، الأردن، تونس، موريتانيا، الجزائر، الكويت، ليبيا، اليمن، السودان، البحرين، فلسطين، السعودية، إلى جانب دولة الإمارات.

وذكر النيادي، أن كافة اللجان العاملة في البطولة قد أنهت كافة الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنجاح بطولة الأشقاء العرب التي يحرص الاتحاد على توفير كافة متطلبات النجاح لها استثماراً لاهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب والرياضة، وستكون اللجنة المنظمة للبطولة العربية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، في حالة استعداد لاستقبال الوفود العربية الشقيقة المشاركة حسب الجدول الزمني لوصولها ومغادرتها.

واختتم رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتأكيد أن البطولة العربية المقبلة ستكون فرصة ممتازة لمنتخبنا الوطني للمواي تاي لمزيد من الإعداد لاستضافة بطولة أمم آسيا للمواي تاي لعام 2019 المقررة في ديسمبر/‏كانون الأول بمشاركة أكثر من 40 دولة آسيوية.