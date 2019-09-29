فوز تاريخي للبطائح.. وبداية قوية للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استهل فريق الإمارات العائد للدرجة الأولى مشواره بفوز مستحق على ضيفه مسافي 3-1، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الإمارات في ختام مواجهات الجولة الأولى لتمهيدي مسابقة كأس رئيس الدولة، التي شهدت فوزاً تاريخياً للبطائح الذي يشارك للمرة الأولى في منافسات الدرجة الأولى على الحمرية.

وفي اللقاء الأول انتهى الشوط الأول بتقدم «الصقور» بهدفين سجلهما خليل نصيب في الدقيقة 12 والكولومبي تومي توبار في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أضاف خليل نصيب الهدف الثالث والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 73، فيما أحرز يوسف محمد هدف مسافي الوحيد في الدقيقة 91، وأدار المباراة الحكم أحمد حسين بلال.

وعلى ملعب الحمرية تغلب الوافد الجديد البطائح على أصحاب الأرض 3-1 وسجل للبطائح أحمد يوسف في الدقيقة 34، والبرازيلي ويندرسون في الدقيقة 63، ومواطنه الكسندر ميدريوس في الدقيقة 89، فيما أحرز البرازيلي ليوان سانتوس هدف الحمرية الوحيد في الدقيقة 42. وأدار المباراة الحكم علي الزرعوني.