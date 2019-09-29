مدرب جواو كان يفضل انتقاله لسيتي أو برشلونة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



قال ريناتو بايفا أول من درب نجم أتلتيكو مدريد الجديد جواو فيلكس في بنفيكا: «كان يجب على جوهرة البرتغال أن يلعب في صفوف مانشستر سيتي أو برشلونة وليس أتلتيكو مدريد. مواصفاته تناسب أكثر طريقة التيكي تاكا، كان ليتألق مع مدرب مثل جوارديولا. أنا أدرب في بنفيكا منذ 15 عاماً وعقلية الضغط للفوز هو ما أحب. صحيح أن سيميوني مدرب كبير لكن ليست لديه هوية محددة في الأداء».

وعن بداية جواو الملقب ب «كريستيانو رونالدو الجديد» قال بايفا: «انتقل إلينا وهو يمر بظروف صعبة لأنه لم يكن يلعب في بورتو، كان نحيفاً جداً وكانوا يريدون لاعبين آخرين أضخم منه. جواو بذل ما بوسعه وثابر، وفي أول أسبوع من التدريبات شاهدته وقلت لمساعدي «ماذا لدينا هنا؟ هل ترى ما أراه؟ إنه جوهرة، كيف أهمل بورتو لاعباً مثله؟».