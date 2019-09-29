صدارة شباب الأهلي في انتظار «الخميس الكبير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

كتب شباب الأهلي عودته الميمونة إلى معقله «استاد راشد»، بفوز كبير على ضيفه الفجيرة (5-1)، وتحقيق النتيجة الأكبر في الدوري حتى الآن، التي مكنته من الصدارة بست نقاط، وبفارق الأهداف عن الشارقة والعين، في انتظار المرحلة الثالثة، التي تبدأ بمباراتين حاسمتين وكبيرتين، يوم الخميس المقبل؛ حيث يلعب «الفرسان» مع الجزيرة، والشارقة مع العين.

كسب شباب الأهلي المباراة، كما حقق مكاسب فنية أخرى في الميدان، كان من أبرزها عودة القوة الهجومية التي لطالما ميّزت «الفرسان»، وكذلك فاعلية المحترفين الأجانب، علاوة على التألق اللافت للبديل أحمد خليل الذي حرّك الملعب بعد نزوله، وتسببت إحدى غزواته على مرمى الفجيرة في تسجيل الهدف الثالث وهو يستعد للتسديد ليحاول المدافع ياسر سالم إبعاد الكرة؛ لكنه يحولها بالخطأ داخل مرمى فريقه، كما قدّم خليل كرة «مقشرة» إلى السويسري ديفيد مارياني ليضعه في مواجهة المرمى ليسددها الأخير داخل شباك الذئاب.

3 نقاط

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وأكد أحمد خليل في تصريح بعد اللقاء أهمية ال3 نقاط التي دخل فريقه المباراة من أجلها، حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي، مضيفاً: «لا نريد أن نقع فيما حدث لنا الموسم الماضي بالإخفاق في مرحلة بدايات الدوري؛ لذلك نحرص على الفوز، كما يكتسب فوزنا أهمية خاصة؛ كونه تحقق في أول مباراة نعود فيها إلى ملعب «استاد راشد» الذي يذكرنا بالإنجازات والأمجاد السابقة، وفي الوقت نفسه لدينا بعض النقاط التي نحتاج إلى تحسينها، خاصة أن لدينا مباراة صعبة تنتظرنا الجولة القادمة أمام الجزيرة المنافس القوي لنا، مع العلم أن الدوري لا يحسب على مباراة واحدة، وعلينا أن نجتهد ونقدم الأفضل دائماً».

وعن كونه يغار من زميله محمد جمعة (بيليه) الذي يتألق في هذه الأيام ويعده منافساً له بعد تألق الأخير كهداف قال: «أنا واحد من المعجبين» ب«بيليه» ودائماً أتكلم معه وأحفزه، وأتمنى له التوفيق ليقدم الأفضل دائماً، بالعكس ما راح أزعل من منافسته لي؛ لأنها إيجابية وتخلق حالة من التحفيز على تقديم الأفضل وهذا كله يصب في مصلحة الفريق».

وعن وضعه مع المنتخب، قال: «ظروفي أبعدتني عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وأنا أحب التواجد في صفوف منتخب بلادي، والآن أصبحت جاهزاً وإذا طلبني المنتخب فأنا تحت الأمر والتصرف».

ومن جهته امتدح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أداء فريقه، وقال: «حققنا فوزاً مهماً جداً، ولعبنا 20 دقيقة ولا أروع في بداية المباراة صنعنا فيها فرصاً واضحة وسجلنا هدفين ثم هبط مستوانا نسبياً فتمكن الفجيرة من تسجيل هدفه من كرة ثابتة؛ لكننا تداركنا في الشوط الثاني ولعبنا بأداء جيد، وأنهينا المباراة بكسب النقاط الثلاث».

وأضاف: «اللاعبون أدوا مباراة كبيرة وأهنئهم على الفوز فقد نجحوا في خلخلة دفاع الفجيرة؛ بتحركاتهم خلال الهجمات المتنوعة من العمق والأطراف، ومع ذلك لدينا بعض النقاط تحتاج إلى تحسين لنكون أفضل».

وعن الموقف بالنسبة للاعب وسط الفريق ماجد حسن «المهندس» الذي خضع للفحص الطبي على يد طبيب مختص في لندن، قال: «توجد 3 قرارات لا زالت تحسم ما بين اللاعب والطبيب فيما يتعلق بعملية العلاج واستشفائه وعودته إلى صفوف الفريق، وفي الواقع لم أشاهد التقرير والمعلومات كاملة في هذا الخصوص لدى الطبيب».

لطمة قوية

من جهته، أكد الجزائري مجيد بو قرة مدرب الفجيرة، أن عدم التركيز سبب الخسارة التي مُني بها فريقه، مشيراً إلى أن أمامه عمل كبير خلال هذا الأسبوع لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه وأدت لاستقبال مرماه 5 أهداف. وأضاف: المباراة كانت صعبة جداً ولم نملك التركيز المطلوب وكانت الخطة مبنية على العمل كمجموعة مع عدم فقد التركيز، وفي الشوط الثاني كان الوجه الآخر لفريقي ولم يكن هذا فريقي الذي أعرفه، والآن يجب علينا العمل مع بعضنا. الموسم صعب علينا، ولعبنا بإيجابية في الشوط الأول وكنا نملك الكرة ونلعب، والآن يتعين علينا نسيان هذه المباراة والتفكير في القادم.

وأضاف: وجود التركيز أو غيابه هو الفارق الرئيسي بين الفريق الكبير والصغير وقد لعبنا مع الوصل والوحدة وتعادلنا مع عجمان وهذه نتائج إيجابية وهذه المباراة تعد «لطمة قوية»؛ لكي نستفيق في المستقبل، وعلينا العمل على توعية اللاعبين في الفترة المقبلة، وألا نفقد تركيزنا في ال90 دقيقة كما حصل في هذه المباراة، فلو ركزنا بشكل جيد ما كنا خسرنا بهذه النتيجة.