كاميلي: ظاهرة الإقالات لا تقلقني.. وسعيد بتطور خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

قاد عبد الله كاظم لاعب الوسط المهاجم والحارس درويش فريقهما حتا للحصول على أول نقطة في الدوري، فالأول سجل هدف التعادل في مرمى خورفكان بعد أن كان «السماوي» متأخراً بهدف والثاني تصدى لتسديدة في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، مانعاً المضيف من التسجيل.

وكان خورفكان وحتا تعادلا أمس الأول بهدف لمثله في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ويعتبر التعادل نتيجة لا بأس بها للفريقين غير أن المدربين كاميلي وكونتيس عبرا عن عدم رضائهما عنها واعتبر كل منهما أن فريقه كان افضل وكان أحق بالنقاط الثلاث.

وقال باولو كاميلي المدير الفني لفريق خورفكان إن أصحاب الأرض كانوا يرغبون في الفوز وأوضح: أهدرنا حوالي ست فرص في المباراة، في الشوط الأول كنا افضل والأداء كان جيد جداً، وبعد الاستراحة سجلنا وأتيحت لنا فرص مهمة لم تستغل، المنافس نجح في التعديل لكنا لم نستسلم عدنا للبحث عن هدف آخر ينهي المباراة لمصلحتنا وبالفعل وجدنا فرصاً أخرى وأعتقد أن حارس حتا لعب دوراً في النتيجة بتصديه الموفق لكراتنا في الدقائق الأخيرة، أعتقد أن النتيجة ليست مرضية لنا، فالتعادل على أرضنا ليس نتيجة مثالية وفي ظل السيطرة والأفضلية والفرص المهدرة كنا نستحق الفوز، لكن بالمقابل الفريق يتطور، أمام الشارقة ظهرنا كفريق جيد وفي مباراة حتا كنا افضل، صحيح أننا لم نفز لكن قياساً بالفرص فالوضع مبشر.

صناعة الفرص

وتابع: مسألة إهدار الفرص ليست مزعجة، الأهم أن يصنع الفريق فرصاً، وسنعمل من خلال التدريبات على تطوير الجانب الهجومي وأيضاً لن نهمل الدفاع، وكل الخطوط، ونحن ندرس مستوانا بعد كل مباراة ونقف على الأخطاء ونصححها.

وأكد كاميلي انه مدرب لديه خبرة وظاهرة الاقالات التي أطلت برأسها في دوري الخليج العربي مبكراً لا تقلقه. مؤكداً تركيزه على فريقه وعلى العمل بجد من اجل تحسين الأداء والنتائج في الجولات المقبلة.

ومن جهته قال كونتيس مدرب فريق حتا: أولاً احيي لاعبي فريقي، واعتقد انهم قاموا بعمل جيد وقدموا مباراة كبيرة بالفعل، وأنا سعيد بالأداء لكني لست سعيداً بالنتيجة النهائية، فريقي واجه منافساً يملك نفس الطموح ويلعب على أرضه وهو خسر أيضاً مباراته الأولى بيد أننا تمكنا من فرض سيطرتنا، ونسبة الاستحواذ كانت 70% لحتا، هناك ثلاث فرص ضاعت لفريقي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني المنافس سجل في الدقيقة الأولى وان جاز التعبير فقد سجل هدفاً جميلاً، وحتا عاد وعدل النتيجة وفيما تبقى من وقت كنا أصحاب المبادرة فيما اكتفى خورفكان بالتعادل.

واعتبر المدرب اليوناني ان فريقه يسير في الاتجاه الصحيح وانه يتطور بالفعل، ووصف مدرب السماوي الدوري بأنه قوي وقال: كل الفرق يمكنها تحقيق الفوز، وفريقي كذلك قادر على تحقيق نتائج جيدة بالقتال والروح والعمل، لدينا هدف معين سنعمل له وسنكافح من أجل تحقيقه.

وعن إشراك اللاعب ماهر جاسم في مركز الظهير الأيمن ذكر أن هناك لاعبين لديهم قدرات ويمكنهم المشاركة في اكثر من وظيفة خلاف وظيفتهم الأصلية، مشيراً إلى ان المدربين على مستوى العالم يستخدمون لاعبين في غير مراكزهم الاصلية وفق رؤية ومعرفة بإمكانات اللاعب.

وأفاد المدرب بأن النيجيري فيكتور موجود مع الفريق لكنه لا يستطيع إشراكه لأن هناك لاعبين في نفس الفئة هما وليد وخميس.