نادي بني ياس يضم كرة القدم النسائية لأنشطته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أعلنت شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس رسمياً عن انضمام كرة القدم النسائية لأنشطة النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في مقر«بوابة الشرق مول»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

تأتي المبادرة في إطار تطوير الرياضة النسائية وكخطوة أولى في الدولة والتي من المنتظر أن تتبعها خطوات أخرى من الأندية المحترفة، وعلم «الخليج الرياضي» أن نادي العين يستعد هو الآخر لإطلاق كرة القدم النسائية ضمن أنشطة النادي.

وتم الكشف عن إطلاق الفريق النسائي وتم توقيع الاتفاقية بحضور محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة المدير العام للنادي رئيس لجنة المبادرات المجتمعية، وسالم الكثيري المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية، وحورية الطاهري المدير الفني للجنة كرة القدم النسائية، وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعبدالله حسن ممثل اتحاد الإمارات لكرة القدم

دعم القيادة

ورحب سالم الكثيري بانضمام كرة القدم النسائية لأنشطة النادي، متمنياً النجاح والتوفيق للخطوة التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة لتطوير الرياضة النسائية في الإمارات.

من جانبها أشادت حورية الطاهري بخطوة نادي بني ياس على توقيع الاتفاقية كأول مشروع تدريبي للسيدات والتي تعتبر كخطوة كبيرة للرياضة في أبوظبي، متمنية التوفيق لجميع الأندية التي ستعلن انضمامها بعد هذه المرحلة التي كان نادي بني ياس الأول في المبادرة.

وبدورها، قالت فاطمة العامري إنها سعيدة بهذه الشراكة التي تمثل انطلاقة كبيرة لنادي بني ياس لكرة القدم، وتأمل من جميع الأندية أن تبني هذه الإستراتيجية لرفع شأن مكانة المرأة الإماراتية صاحبة الموهبة الكروية والتي تستطيع المشاركة في دوري لجنة كرة القدم النسائية.

وأكد عبدالله حسن أهمية الخطوة في تطوير رياضة كرة القدم النسائية في الدولة، مؤكداً اهتمام الاتحاد بهذه المبادرات التي تزيد من مكانة المرأة الإماراتية وتنمي المواهب وتدعم التواصل الاجتماعي إلى جانب أهمية ممارسة الرياضة.