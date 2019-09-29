شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز لبرشلونة خارج الديار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة فوزه الأول خارج قواعده في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه خيتافي 2-صفر أمس ضمن منافسات المرحلة السابعة.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز (41) وجونيور فيربو (49) الهدفين ليرفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 13 نقطة. وغاب ميسي بسبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر، وكذلك الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما عاودته الآلام في فخذه الأيسر.

وافتتح سواريز التسجيل من تمريرة حاسمة للحارس الألماني مارك -أندريه تير شتيغن، وبات أول حارس في برشلونة يحقق تمريرة حاسمة في القرن ال21، وفق موقع «أوبتا» للإحصاءات.

وسجل فيربو الهدف الثاني لفريق المدرب إرنستو فالفيردي عندما سدد كارليس بيريز الكرة من حافة المنطقة، تصدى لها سوريا بشكل خاطئ فتهيأت أمام اللاعب المولود في جمهورية الدومينيكان وأودعها الشباك بسهولة (49). وأكمل البلاوغرانا المباراة بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة بعد طرد المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لنيله الإنذار الثاني (82)، وسيغيب بالتالي عن لقاء إشبيلية في «كامب نو» في المرحلة الثامنة. وهذا الفوز الأول لبرشلونة خارج الديار هذا الموسم بعد خسارتين في المرحلة الأولى أمام أتلتيك بلباو صفر-1، وضد غرناطة صفر-2. كما اكتفى بالتعادل 2-2 مع أوساسونا في المرحلة الثالثة.

وألحق فالنسيا بمضيفه أتلتيك بلباو خسارته الأولى هذا الموسم عندما أسقطه 1-صفر سجله الروسي دينيس تشيريشيف (27).

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