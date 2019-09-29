شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة طارئة في السلة عنوانها «الهروب الكبير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حسن الخميس أصبح الغياب الملحوظ للأندية الإماراتية عن المشاركة في بطولات السلة الخارجية عربياً وقارياً خلال السنوات الأخيرة مثار جدل في كل الأوساط، الرسمية وغير الرسمية، وبات يسبب حرجاً شديداً لمسؤولي الرياضة الإماراتية، وتحديداً المسؤولين الرياضيين الذين يتولون مناصب ومراكز قيادية في الاتحادات الرياضية، على المستويين العربي، والآسيوي.

وشهدت الأيام الأخيرة اعتذاراً مفاجئاً لفريق سلة الشارقة، «بطل الخليج»، عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقررة إقامتها أواخر الشهر المقبل في المغرب، بعد أن كان لبى دعوة الاتحاد العربي برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي للمشاركة بصفته بطلاً للخليج خلال آخر موسمين، ولكونه الفريق الأفضل فنياً، والأكفأ خلال الفترة الحالية.

الاعتذار المفاجئ للشارقة عن البطولة العربية المقبلة، وعدم وجود فريق إماراتي من أندية الدولة في التظاهرة التي تجمع ممثلين من كل الدول العربية، باستثناء الإمارات، تسبّبا بحرج شديد لرياضة الإمارات، لكون رئيس الاتحاد العربي هو الإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد الإماراتي، كما أن الإمارات هي دولة المقر.

وسبق اعتذار الشارقة، اعتذار كل من النصر، بطل كأس رئيس الدولة صاحب الحق في الاشتراك، ومن بعده نادي شباب الأهلي بطل الدوري العام ووصيف كأس رئيس الدولة. واعتبر عدد من مسؤولي الأندية في الدولة خوف الأجهزة الفنية والمدربين من الخسائر الكبيرة التي قد تتعرض لها الفرق خلال المشاركات الخارجية، سبباً من أسباب إصرار المدربين على الاعتذار، والضغط على إدارات أنديتهم بحجج واهية، ليس هدفها المصلحة العامة، بل هدفها المصالح الشخصية فقط، والاستمرار والبقاء كمدربين أطول فترة ممكنة.وقالوا إن النتائج السلبية الكبيرة تكشف قدرات هؤلاء المدربين، لذا تجدهم أكثر إصراراً على الاعتذار.واعتبر البعض الآخر أن التكلفة العالية التي تصل تقريباً إلى 300 ألف درهم سبب رئيسي آخر يدفع الأندية للاعتذار، ورفض المشاركات الخارجية الرسمية.

«الخليج الرياضي» فتح ملف « الهروب الكبير » للأندية الإماراتية من المشاركات الخارجية، وقام برصد آراء المسؤولين والقائمين على شؤون اللعبة في كل من الاتحاد العربي، والأندية المعنية، فتباينت الآراء التي برر بعضها أسباب الاعتذار، فيما اعتبر البعض الآخر أن الابتعاد هو ابتعاد عن التواجد والتلاحم العربي، وابتعاد عن الاستفادة فنياً من مثل هذه البطولات التي تجمع أقوى الفرق،ما يؤثر سلباً في المستوى العام للعبة في الدولة.



اعتذار الشارقة مفاجأة غير متوقعة

القرقاوي يناشد الشامسي لحل الأزمة



ناشد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء سالم عبيد الشامسي الحصان رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة وكافة مسؤولي النادي ضرورة التدخل السريع واتخاذ قرار جديد بإعادة مشاركة فريق السلة الأول في النادي في البطولة العربية لكرة السلة المقرر إقامتها أواخر شهر أكتوبر المقبل في المغرب، مشيراً إلى أن اعتذار الفريق المفاجئ عن عدم المشاركة يتسبب في حرج كبير للسلة الإماراتية بصفة خاصة والرياضة الإماراتية بصفة عامة، كون الإمارات تحظى برئاسة الاتحاد العربي لكرة السلة والمقر في دبي.

وقال: «ليس من اللائق أن تكون كل الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ممثلة في البطولة، في الوقت الذي تغيب فيه دولة المقر والرئاسة عن المشاركة بأي فريق من فرقها المميزة».

وأضاف: «سعدنا في البداية بموافقة الشارقة على المشاركة كونه الأفضل والأكثر جاهزية خلال هذه المرحلة وصاحب آخر لقبين خليجيين، ولكن فوجئنا مؤخراً ومن دون سابق إنذار باعتذاره عن عدم المشاركة، في وقت قاتل يصعب معه توفير بديل من فرق الدولة للمشاركة بدلاً منه».

وأكد القرقاوي أن الشارقة في الوقت الراهن هو الأنسب للمشاركة وتمثيل السلة الإماراتية بالشكل الذي يليق بها، فهو بطل الخليج وكان في صدارة ترتيب كل بطولات الموسم الأخير. وعاد القرقاوي وطالب المسؤولين في نادي الشارقة بضرورة التدخل لإنقاذ الموقف وتمثيل الإمارات في البطولة، ورفع الحرج عن الإمارات كدولة تحظى برئاسة الاتحاد العربي.

وأوضح القرقاوي أنه تواصل قبل أيام مع اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وكان إيجابياً ومتفهماً لحرص الاتحاد العربي على تواجد الشارقة في البطولة كممثل للسلة الإماراتية، ووعد بدراسة الموقف من جديد، والوصول إلى القرار المناسب.



الشارقة صاحب اللقب الوحيد للإمارات في البطولة



يعد نادي الشارقة الأول لكرة السلة هو الفريق الإماراتي الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز بكأس البطولة العربية للأندية الأبطال، وكان ذلك عام 2011 عندما نظمتها العاصمة أبوظبي، وذلك بقيادة المدرب المواطن عبد الحميد إبراهيم المدير الفني الحالي لفريق الشارقة، ليضاف اللقب إلى سجله الحافل بالبطولات المحلية والخارجية التي كان آخرها فوزه بآخر بطولتين خليجيتين.



الأميري: إحراج الاتحاد العربي لا يرضينا



أكد علي الأميري عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة المشرف العام على كرة السلة أن كل الظروف حالت دون المشاركة في البطولة العربية هذا الموسم، مضيفاً: «الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين الأساسيين، بجانب تكليف عدد من اللاعبين باللحاق بالخدمة الوطنية، زادت من صعوبة موقفنا، وحتّمت ضرورة الاعتذار عن عدم المشاركة حتى لا نظهر بالشكل والمستوى غير المطلوب الذي لا يليق بنا كفريق إماراتي بطل للعرب سابقاً وبطل للخليج العام الماضي».

وذكر الأميري: «لا يرضينا وضع الاتحاد العربي ورئيسه اللواء إسماعيل القرقاوي في هذا الموقف الصعب الذي يتسبب في غياب كرة السلة الإماراتية عن المحفل العربي، ولكن أُجبرنا على ذلك لضمان عدم الظهور بالمستوى غير المطلوب في أهم تظاهرة في مجال اللعبة على المستوى العربي».

وتابع: «سبق وقررنا المشاركة وأخطرنا كلاً من اتحاد اللعبة الإماراتي والاتحاد العربي لكرة السلة بذلك، وتأهبنا لتلك المهمة وتمثيل الإمارات بالشكل الذي يليق بنا وبكرة السلة الإماراتية لظروف اقتنعت بها الإدارة الشرقاوية واعتبرتها منطقية».

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أحمد عمر: شهر مايو الأنسب لتنظيم البطولة



أكد أحمد عمر المدير الفني لنادي النصر أن البطولة العربية للأندية أقوى من بطولتي آسيا وإفريقيا، لكونها تضم الفرق العربية الأقوى في القارتين، وقال: «أرى أن إقامة البطولة في بداية الموسم العائق الرئيسي الذي يواجه الأندية الإماراتية ويجعلها تتهرب من المشاركة بها، لعدم الجاهزية وعدم التحضير المناسب لبطولة بهذا الحجم والمستوى».

وطالب الاتحاد العربي ضرورة إعادة النظر في موعد تنظيم البطولة، معتبراً موعدها القديم (مايو) هو الأنسب والأفضل، حيث إن مستوى الفرق يكون مرتفعاً والفرق مهيأة لتحقيق نتائج حيدة.

وذكر أن معظم الأندية تحب أن تدخل منافساتها المحلية بشكل متدرج لذا تهتم بإقامة معسكرات تحضيرية أوائل الموسم وتبعد عن المشاركات الرسمية في نفس المرحلة.

وقال: «ليس من المنطق أن تقام بطولة عربية من دون وجود فريق إماراتي، خصوصاً أن دولة الإمارات تحظى بشرف رئاسة الاتحاد العربي بقيادة اللواء إسماعيل القرقاوي، وفي الوقت نفسه هي الدولة الوحيدة التي تغيب عن المشاركة».وأضاف: «غياب الشارقة عن المشاركة بعد موافقته خلق أزمة بالفعل».



الفردان: الشارقة يملك مقومات المنافسة على اللقب



اعتبر عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة رئيس لجنة المنتخبات أن بطولة الأندية العربية لكرة السلة من أهم البطولات، كونها تضم أكبر عدد من اللاعبين العرب والمحترفين المميزين على المستوى العربي، لذا تعد مهمة لكل الأندية، وهي فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة قبل خوض المنافسات المحلية.

وأكد أن البطولة تعتبر أيضاً أهم من أي معسكر خارجي، إذ تساهم في تأهيل اللاعبين وكسب مزيد من الخبرة قبل الخوض في غمار الموسم. وأكد الفردان أن فريق الشارقة إذا ما قرر الاشتراك فإنه يمتلك حظوظ المنافسة على اللقب كونه كامل الصفوف ويمتلك لاعبوه الخبرة والمهارة.



محمد الحصان: النقص العددي دفعنا للاعتذار



أكد محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، أن السبب الوحيد للاعتذار هو النقص العددي في صفوف الفريق، وعدم اكتمال القائمة التي كانت مرشحة لتمثيل النادي في هذه التظاهرة الكبيرة، بعد إصابة عدد مهم من اللاعبين الأساسيين خلال الفترة الأخيرة، واعتذار بعضهم الآخر عن مرافقة الفريق بعد استدعائهم لصفوف الخدمة الوطنية.

وأضاف: «كنا على أهبة الاستعداد للمشاركة، وتمثيل الإمارات بالشكل الذي يليق بها وباسم نادي الشارقة بطل الخليج والفائز الوحيد في الإمارات بكأس البطولة العربية، ولكن الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق حالياً جعلتنا نتخذ قرار الاعتذار الصعب».



ماجد سلطان: شباب الأهلي لا يتأخر عن المشاركات الوطنية



قال الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة شركة الألعاب في نادي شباب الأهلي، المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية، والمشرف العام لكرة السلة في النادي: «كنا بالطبع نتمنى المشاركة في التظاهرة العربية المقبلة لكرة السلة بالمغرب؛ لتمثيل الإمارات التمثيل الذي يليق بنا وبمكانة كرة السلة الإماراتية، ولكن تمت دعوتنا للمشاركة في وقت متأخر بعد اعتذار النصر صاحب الحق في المشاركة؛ لكونه بطل الكأس،واعتذار الشارقة المفاجئ».

وأضاف: «الوقت لم يسعفنا في التحضير لمثل هذه البطولة القوية التي كنا شاركنا بها العام قبل الماضي عندما طلب منا ذلك ولم نتأخر وقتها، ولو كان هناك وقت كاف لكنا من السبّاقين في المشاركة، ولكن ظروف الفريق الحالية غير مهيأة ولا نستطيع تحضير الفريق بالشكل المناسب؛ لأننا في بداية الموسم مع مدرب جديد».

وتابع: «نحن كناد لم نتأخر عن المشاركات الوطنية؛ بل نحرص على التواجد والحرص على التمثيل المشرف بها، وأتمنى أن يعيد الاتحاد العربي برمجة هذه البطولة لتقام أواخر كل موسم».