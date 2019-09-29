استقالة المدير التنفيذي فيرسلاين مدرباً للنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أقال نادي النصر رسمياً مدربه البرازيلي كايو زاناردي، وعين الهولندي يان فيرسلاين المدير الرياضي بديلاً مؤقتاً له، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد ترجح المعلومات أن يكون الهولندي كايزر الذي سبق له العمل في نادي الجزيرة مع فيرسلاين.

وجاء قرار الإعفاء بعد عقد اجتماع مطول بين شركة الكرة واللجنة الفنية وموافقة قيادات النادي، ولم يتطرق الاجتماع لأي تغييرات في اللجنة الفنية.

وهناك أسماء أخرى مرشحة إضافة إلى كايزر من المدرسة الأوروبية والأرجنتينية، وتم استبعاد الكرواتي كرونسلاف مدرب بني ياس السابق من الترشيحات.

وعلم «الخليج الرياضي» أن خليفة سليمان استقال من منصبه مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم في نادي النصر، بعدما كان قد عين في هذا المنصب في مارس/‏ آذار الماضي.

وشكر خليفة سليمان الذي تقدم بالاستقالة أمس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، وطارق الجناحي نائب رئيس مجلس الإدارة على تعاونهما في الفترة الماضية.