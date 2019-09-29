«بن بطل» يتوج بلقب جويل ستيكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

اكتسح جواد جودلفين «بن بطل» بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور منافسيه في سباق شادويل جويل ستيكس (جروب 2) الذي أقيم لمسافة ميل بمضمار نيو ماركت في بريطانيا.

قدم «بن بطل» أداء رائعاً، أكد فيه ابن «دباوي» عودته القوية بعد توقف لقرابة عام منذ أن حل ثانياً في سباق كوكس بليت ج1 فالي بأستراليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما خسر بفارق طولين من الفرس الشهيرة «وينكس».

واستطاع الفارس أوشين ميرفي قيادة «بن بطل» منطلقاً من البوابة رقم 3 ليتصدر السباق مبكراً ولم تستطع بقية الخيول مجاراته، ليغرد وحيداً حتى خط النهاية بفارق بلغ 5 أطوال عن أقرب منافسيه «كينج أوف كوميدي» بإشراف جوسدن وقيادة ديتوري، ليُحقق «بن بطل» فوزه قاطعاً المسافة في زمن 1:35:60.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «ستكون خياراتنا مفتوحة، وسأتحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولكننا نتطلع الآن إلى توجيهه لسباق آخر من الفئة الأولى، وربما يتجه إلى يوم الشامبيون في آسكوت (19 أكتوبر)، إما لسباق كوين إليزابيث 2 ستيكس (1 ميل)، أو الشامبيون ستيكس (1 ميل و2 فيرلونج)، أو ربما يغادر إلى ألمانيا لخوض سباق آخر. ومن المرجح أن نعود به إلى دبي استعداداً لكرنفال كأس دبي العالمي في موسمه المقبل، الذي ينطلق في يناير/كانون الثاني عام 2020». وأوضح سعيد بن سرور أن «بن بطل» ظل يتدرب بشكل جيد للغاية، وأظهر تميزه في آخر تدريب أجري له قبل السباق، وتم منحه استراحة عقب المشاركة في أستراليا؛ نظراً لأنه بذل مجهوداً كبيراً في العام الماضي، وشارك في العديد من السباقات.

وأضاف قائلاً: «هو جواد مقاتل يبذل دائماً جهداً كبيراً، ونأمل تحقيق نتائج طيبة معه مستقبلاً، والأسلوب الذي يُظهره يجعلنا نبحث له عن سباقات أكبر».

وفي سباق آخر، تمكن «ماونتين هنتر» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور من التقدم بقوة من الخلف ليتغلب على «لوكسلي» بإشراف شارلي أبلبي بفارق أنف في سباق جودلفين ستيكس ليستد الذي أقيم لمسافة 12 فيرلونج في نيوماركت، وقاد الفارس أوشين ميرفي «ماونتين هنتر» إلى تحقيق فوزه في زمن 2:31:22 دقيقة.