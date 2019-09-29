نتائج مخيبة للآ مال في بطولة آسيا للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت نتائج رماة الإمارات متواضعة في بطولة آسيا التاسعة لرماية الأطباق المقامة حالياً في كازاخستان، حيث ابتعد عبدالله بوهليبة عن النهائيات بفارق طبقين برصيد 113 طبقاً من أصل 115 طبقاً، وحقق حمد بن مجرن 108 أطباق، وحقق ظاهر العرياني 105 أطباق، ما يعني أن الفريق حقق 326 طبقاً من أصل 345 طبقاً، والمحصلة التي تحققت لا تتناسب مع الطموح، كما أنها لا تعبر عن المستوى الحقيقي لرماتنا لذلك لا بد من إعادة ترتيب الأوراق قبل المحطة الأخيرة للتأهل الأولمبي بالدوحة في الثالث من نوفمبر المقبل، وسوف تعود بعثة المنتخب ظهر اليوم بسبب عدم مشاركتها في بطولة الزوجي المختلط.