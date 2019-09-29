شكرا لقرائتكم خبر عن فوز يوفنتوس على سبال.. وإنترميلان يجتاز سمبدوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز يوفنتوس على ضيفه سبال المتواضع (2-صفر)، أمس، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (45)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (78) الهدفين.

وواصل يوفنتوس صحوته منذ سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا (صفر-صفر) في المرحلة الثالثة، فحقق فوزه الثالث توالياً، والخامس هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة.

وفاز إنترميلان على ضيفه سمبدوريا (3-1)، وشهدت المباراة تسجيل التشيلي لأول أهدافه مع فريقه الجديد، قبل طرده في الدقيقة 46. ورفع إنترميلان رصيده إلى 18 نقطة من 18 ممكنة، ولتكون مباراته مع يوفنتوس الوصيف الأحد المقبل في «ديربي» إيطاليا الكبير حاسمة في تحديد المتصدر.

وتستكمل المرحلة، اليوم الأحد، بلقاءات نابولي مع بريشيا، وأودينيزي مع بولونيا، ولاتسيو مع جنوى، وليتشي مع روما، وكالياري مع فيرونا، وميلان مع فيورنتينا، وتختتم الاثنين بلقاء بارما مع تورينو.