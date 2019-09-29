ترشيح الظالعي لرئاسة «آسيوي الرجبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



أعلن الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، ترشيح قيس الظالعي، أمين سر اتحاد الإماراتي ورئيس الاتحاد العربي لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي على منصب الرئيس التي تجري في إندونيسيا يوم 17 نوفمبر المقبل.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة،دعمه لمرشح الإمارات للفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي لما يتمتع به من خبرات وقدرات تجعله خير ممثل للإمارات في هذا المنصب المهم، وهو رئاسة اتحاد قاري للعبة جماعية أولمبية.وطلب الشيخ محمد بن مكتوم، بتشكيل فريق عمل من أصحاب الخبرة والتاريخ الرياضي المشرف محلياً وآسيوياً لدعم مرشح الإمارات في مهمته المقبلة في الانتخابات الآسيوية.

من جهته، أعلن مجلس دبي الرياضي، مساندته لترشح الظالعي، وعبر مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، عن ثقته بقدرة قيس الظالعي على قيادة الاتحاد الآسيوي، لكونه من الكوادر الوطنية الشابة المشهود لها بالكفاءة، وبفضل الخبرات التي نالها من خلال توليه سابقاً منصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي للرجبي.