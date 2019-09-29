البطائح وخورفكان إلى نهائي كأس الاتحاد للصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تأهل فريقا البطائح وخورفكان إلى نهائي النسخة 11 من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات على حساب الظفرة حامل اللقب ووصيفه شباب الأهلي بطل ثلاثية الموسم الماضي والسوبر في المباراتين اللتين لعبتا على ملعب صالة اتحاد كلباء.

وسيلتقي البطائح مع خورفكان في نهائي البطولة غداً الاثنين.

فاز البطائح على الظفرة بنتيجة 3-1 بعد أن قدم الفريقان مباراة مثيرة اتسمت بالقوة والندية والبطاقات الملونة، وبكر البطائح بهدف السبق عن طريق محمد علي الذي غادر ملعب المباراة مطروداً بالبطاقة الحمراء، في حين سجل اللاعب المقيم ميجويل كينجي هدف التعادل للظفرة 1-1، ونجح البطائح في تسجيل التقدم 2-1 عن طريق صبري جميل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، وعزز برونو لويسيانو فوز البطائح بهدف صاروخي، وكان فريق الظفرة قد أهدر ركلتي جزاء 10 أمتار وقدم الفريق مباراة كبيرة رغم الخسارة ورغم نقص الصفوف وتجديد الفريق بلاعبين شباب تألق منهم بصورة لافتة المقيم ميجويل كينجي.

وشهدت المباراة أيضاً طرد اللاعب حمد الشامسي من الظفرة ونال أكثر من خمسة لاعبين من الفريقين بطاقات صفراء إضافة الى طرد مدرب الظفرة ومساعد مدرب البطائح، وأدار المباراة جاسم عيدي وحسن الحمادي.

احتجاج مبكر

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وفي المباراة الثانية وقبل ان تبدأ احتج شباب الأهلي على أرضية الملعب بعد ان ظهرت بقع مياه على أرضية صالة نادي اتحاد كلباء لم يكن لها وجود في المباراة الأولى، ويبدو ان التكييف بالصالة تأثر بالرطوبة ونزلت بقع على أرضية الصالة، إلا أن المباراة لعبت لأنه لم يكن هناك مجال للتأجيل، والبقعة كانت على الجهة اليسرى وظل عامل الصالة في حالة تجفيف مستمر للبقعة، ولكن لم يسلم اللاعبون من السقوط وتعرض اللاعب حسين مال الله من شباب الأهلي للإصابة بعد ان تزحلق على أرضية الصالة وانتهت المباراة بفوز خورفكان 4-2، وسجل للفائز خالد الشوكة ومحمد بيرومي وراشد النقبي وعمر علي سعيد، ولشباب الأهلي محمد مصطفوي وحسين مال الله.

وكان هاشم زراع قد أهدر فرصة العمر والتي شكلت نقطة التحول في المباراة لمصلحة خورفكان الذي برز منه عمر علي سعيد النقبي.

إعادة المباراة

وحول المباراة قال الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في شباب الأهلي «تقدمنا باعتراض رسمي إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بحجة عدم قانونية الملعب الذي جرت عليه المباراة ونطالب بإعادة المباراة، كان ينبغي على اللجنة أن تضع في الاعتبار سلامة اللاعبين فقد تعرض اكثر من لاعب للإصابة بسبب سوء أرضية الملعب وتأثر أداء فريقنا بما حدث، ونحن دائماً لا نفضل خيار الانسحاب وفي نفس الوقت لا نريد أن نخسر لاعباً خصوصا وأننا أصلا نعاني من نقص حاد وكبير في اللاعبين، فلدينا 7 لاعبين في المنتخب الأول لكرة الصالات ولاعبان في منتخب الشاطئية ولاعبان مصابان، فكيف يمكن ان نتقبل إصابات جديدة».

وتابع: «كان بإمكان اللجنة إلغاء المباراة أو تأجيلها حسب ما طالب به مدربا الفريقين والإداري عبدالله كيدي».

وكشف «لدينا طلب آخر، حيث خاطبنا اللجنة التنفيذية بشأنه، وذلك بتأجيل بطولة كأس الإمارات المقرر لها يوم 7 أكتوبر/‏ تشرين الأول القادم لأن لدينا 9 لاعبين في منتخبي الصالات والشاطئية ولن نستطيع إكمال تشكيلة لمباراة واحدة في كأس الإمارات التي نحن بطلها، والخيار الثاني هو إتاحة الفرصة للاعبي المنتخب باللعب مع فرقهم وفي حال عدم قبول طلبنا بالسماح للاعبي المنتخب بالمشاركة أو بتأجيل البطولة سنضطر لخيار الانسحاب من البطولة مع كامل احترامنا وتقديرنا للجنة والقائمين على أمرها».