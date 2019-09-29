شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يلتقي إداريي ومدربي مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي الأمين العام، وحضور سعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة نادي مليحة الثقافي الرياضي في إطار متابعات المجلس المستمرة مع أندية الإمارة الباسمة، حيث كان في استقبالهم محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي والأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالعمل الكبير في النادي والمجهودات التي تبذل، حيث التقى بالإداريين والموظفين والمدربين، متحدثاً عن الدور المهم الذي تلعبه الأندية في الإمارة الباسمة، وخصوصاً أنها تمارس دورها في تنشئة اللاعبين أخلاقياً وتربوياً، كما تطرق في حديثه إلى دور الموظفين والمدربين في النادي أيضا كجزء من العمل العام في الأندية.

بدوره، تقدم محمد سلطان الخاصوني بالشكر لوفد المجلس على هذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام الكبير بالأندية، وهو ما ينعكس على زيادة الجهود، مشيراً إلى تطلع نادي مليحة إلى تحقيق الأفضل.

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